Jean-Luc Reichmann, les tournages dans un "inconfort total" : il raconte

Jean-Luc Reichmann n'était pas à Paris durant la période de confinement. Avec ses enfants et ceux de sa compagne Nathalie Lecoultre (âgés de 9 à 29 ans), ils sont partis à 120 km de Paris, dans la maison de son grand-père. Mais après environ deux mois à la campagne, le présentateur de 59 ans a fait son retour à la capitale afin de reprendre le chemin des tournages. Il a en effet mis en boîte de nouvelles émissions des 12 Coups de midi à partir du 11 mai 2020 afin que TF1 diffuse des inédits rapidement. Un come-back qui n'a pas été facile à vivre comme il l'a confié à nos confrères de Télé 7 Jours.

Le virus étant toujours présent, Jean-Luc Reichmann et l'équipe du jeu télévisé ont dû se plier à des règles sanitaires strictes afin que personne ne soit mis en danger. L'émission est tournée sans public, du gel hydroalcoolique est mis à disposition à chaque pupitre des candidats et la distanciation sociale doit être respectée. Des règles qui bouleversent la manière de travailler du présentateur. "Il faut injecter beaucoup d'énergie. Je dois vraiment rester concentré, sachant que, le lundi 11 mai, nous avons tourné de 9h du matin à minuit, pour mettre en boîte cinq émissions et en livrer une toute nouvelle dès 10h le mardi 12 ! Nous avons repris les enregistrements dans un inconfort total, mais si l'on ne s'adapte pas, on disparaît. C'est la règle", a-t-il expliqué.

Mais ses efforts et ceux de l'équipe ont payé puisque le public était au rendez-vous sur TF1 pour découvrir la suite des aventures du Maître de midi Éric et de ses concurrents. "Un cadeau" selon Jean-Luc Reichmann qui espère pouvoir fêter comme il se doit les 10 ans des 12 Coups de midi cette année. "On attend d'en savoir un peu plus sur les mesures de distanciation sociale, pour voir ce qu'il est possible de faire ou non. J'aimerais organiser un événement rassemblant un maximum de gagnants du jeu depuis ses débuts, une vraie fête, pas un pétard mouillé. Mais je préfère patienter plutôt que partir sur quelque chose qui ne serait pas abouti", a-t-il toutefois précisé.

L'intégralité de l'interview de Jean-Luc Reichmann est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours du 1er juin 2020.