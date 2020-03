Jean-Luc Reichmann prof pendant le confinement : Ses enfants le rendent chèvre

Jean-Luc Reichmann s'est mis au vert pendant cette période de confinement. Avec ses enfants et ceux de sa compagne Nathalie Lecoultre (âgés de 9 à 29 ans), ils sont partis à 120 km de Paris, dans la maison du grand-père de l'animateur de TF1. Après avoir accordé une interview à nos confrères de TV Mag afin de donner de ses nouvelles, l'homme de 59 ans s'est confié à l'humoriste Jarry, à l'occasion d'un live Instagram organisé lundi 30 mars 2020.

"Je vais super bien, je suis en pleine forme", a tout d'abord rassuré Jean-Luc Reichmann. Jarry lui a ensuite demandé à quand remontait sa "dernière engueulade", car on le sait, rester isolé peut accentuer les disputes au sein d'un foyer. "C'est avec les enfants pour les devoirs, tous les jours. Sur l'anglais, le français et l'histoire-géographie, ça va à peu près. Mais après, pour les mathématiques, la SVT... À l'époque, nous c'était la techno. Les engueulades, généralement, c'est sur les devoirs."

Le présentateur des 12 Coups de midi (TF1) reconnaît toutefois que tous ses enfants mettent la main à la pâte. "J'ai même vu l'une des filles débarrasser le lave-vaisselle, ce qui est extraordinaire", a-t-il précisé. Véritable papa poule, Jean-Luc Reichmann met un point d'honneur à ce que ses enfants respectent les autres et soient à l'écoute.

Interrogé fin février pour la promotion de la nouvelle saison de Léo Matteï (TF1), Jean-Luc Reichmann avait expliqué à Purepeople comment ses enfants l'inspiraient pour sa série : "Disons que mes enfants sont une source d'inspiration quotidienne. On instaure des moments sans téléphone, comme je vous le disais, et pendant ces moments-là, on peut faire un point sur ce qu'il se passe à l'école, sur ce qu'il se passe avec les copains, en boîte de nuit ou au boulot... On est en communication permanente. Ce sont plutôt eux qui me sensibilisent sur ce qu'il se passe au quotidien."