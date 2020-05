Jean-Luc Reichmann : Sa mère de 86 ans a été hospitalisée pendant le confinement

C'est sur un plateau quasiment vide que Jean-Luc Reichmann s'est retrouvé ce mardi 12 mai 2020. Eh oui, l'animateur a enfin pu reprendre les commandes de son émission Les 12 Coups de midi (TF1) après deux mois de confinement. En début de semaine, des numéros inédits ont été enregistrés avec de nouveaux candidats, mais aussi Éric, l'actuel champion du jeu. Pour faire venir tout ce petit monde, la production a évidemment mis en oeuvre des mesures de précautions sanitaires exceptionnelles - d'où l'absence remarquée de public. Reste que Jean-Luc Reichmann était plus que ravi de retrouver le chemin du travail, mais aussi les téléspectateurs qui lui ont beaucoup manqué.

En outre, il a profité de son temps d'antenne pour donner des nouvelles de sa maman, Josette. Âgée de 86 ans, cette dernière a vraisemblablement été hospitalisée il y a peu. Mais l'animateur s'est montré très rassurant à propos de son état : "Je suis très très heureux. J'embrasse ma mère d'ailleurs, très très fort. Elle est sortie en bonne forme de clinique et je suis très très heureux. Maman je t'embrasse très très fort."

Jean-Luc Reichmann n'avait jusqu'à présent jamais évoqué les complications qu'a pu rencontrer sa mère ces dernières semaines, mais, le 12 avril dernier, il exprimait son inquiétude sur ses réseaux sociaux. "Ce qui me manque le plus, c'est de voir ma mère. Elle a 86 ans, on ne se parle que par FaceTime alors que je n'ai qu'une envie, c'est la serrer dans mes bras. J'ai peur pour elle", confiait-il. Une situation déplaisante qui, espérons-le, ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir...