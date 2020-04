Jean-Luc Reichmann : Inquiet pour sa mère et privé de ses enfants, il se confie

Interviewé par Télé Star, Jean-Luc Reichmann a confié ses inquiétudes concernant l'épidémie de coronavirus. Confiné avec sa femme Nathalie et ses enfants, l'animateur de 59 ans a dévoilé comment il arrive à gérer cette période difficile. "J'ai été forcé de ralentir, de changer radicalement de rythme. Je passe plus de temps avec ma famille, et j'aime ça. J'ai même perdu 4 kilos alors qu'on passe notre temps à faire la cuisine. Comme on mange sain à horaires fixes, notre corps est reconnaissant. Je vois aussi plein de films", détaille-t-il.

Nouvel impératif pour son bien-être et pour rester serein pendant le confinement, l'animateur des Douze coups de midi a arrêté de regarder trop souvent les informations télévisées. Une petite habitude qui a changé radicalement le quotidien du présentateur, mais qui lui fait aussi beaucoup de bien. Il raconte : "Je ne regarde les infos qu'une seule fois par jour, pour ne pas être trop angoissé."

Cela étant, Jean-Luc trouve le temps long et révèle être très inquiet pour ses enfants mais aussi pour sa maman Josette, âgée de 86 ans. "Là, j'aurais très envie d'embrasser mes enfants, les grands, ceux qui n'habitent plus avec nous, avoue-t-il. Mais ce qui me manque le plus, c'est de voir ma mère. Elle a 86 ans, on ne se parle que par FaceTime alors que je n'ai qu'une envie, c'est la serrer dans mes bras. J'ai peur pour elle."

Confiant en l'avenir, le héros de la série Léo Matteï, brigade des mineurs espère que la fin de cette épidémie fera surgir un monde meilleur. "J'espère qu'on sortira grandis de cette épreuve qui nous touche tous. (...) Je rêve d'une France plus unie, plus solidaire", évoque-t-il. Espérons que son rêve devienne bientôt réalité !