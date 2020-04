Didier Raoult dans tous ses états sur Twitter : les tweets les plus drôles

Adulé par certains, critiqué par d'autres, Didier Raoult a récemment présenté une nouvelle étude au président de la République sur l'efficacité de son traitement associant l'hydroxychloroquine et l'azithromycine contre le coronavirus. Venu rencontrer le professeur et microbiologiste le 9 avril 2020 à l'Institut hospitalo-universitaire (IHU) de Marseille, Emmanuel Macron a pu découvrir les chiffres et les statistiques de cette étude prometteuse. Selon Didier Raoult, si son traitement est "administré immédiatement après le diagnostic, il est sans danger et efficace contre le Covid-19".

Publiée sur son compte Twitter, cette nouvelle étude démontre que sur 1 061 patients testés positifs au nouveau coronavirus ayant reçu pendant "au moins trois jours" son traitement, plus de neuf sur dix (91,7 %) avaient une charge virale nulle (c'est-à-dire qu'on ne trouvait plus le virus dans leurs prélèvements) après dix jours. Plébiscité par plusieurs personnalités comme Christian Estrosi et sa femme Laura Tenoudji, Amel Bent, Michel Onfray, Jean-Marie Bigard, Eric Cantona, Ségolène Royal, Laeticia Hallyday et bien d'autres, Didier Raoult aura peut-être convaincu le président avant son allocution aux Français prévue le 13 avril 2020.

Considéré comme un véritable sauveur potentiel par une partie de l'opinion et soutenu par une pétition lancée par Philippe Douste-Blazy et Christian Perronne, Didier Raoult est devenu une vraie star sur les réseaux sociaux. Super-héros des temps modernes (?), les internautes ne tarissent pas d'éloges sur le professeur marseillais qui leur redonne espoir en cette période difficile. Florilège des blagues les plus drôles dénichées sur Internet imaginées par les fans du microbiologiste. Un pur régal !