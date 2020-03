Coronavirus : Christian Estrosi et Laura Tenoudji, contaminés, rassurent

Confinement, fermeture des commerces non essentiels, report des élections municipales... Contre le coronavirus, la France a pris des mesures radicales. Christian Estrosi les suit à la lettre. Le maire de Nice, contaminé avec son épouse Laura Tenoudji, a donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé.

"Je vais pour le mieux", a expliqué Christian Estrosi ce mardi 17 mars 2020 en appel vidéo sur BFMTV. Le maire sortant de la ville de Nice et candidat favori à sa réélection s'est entretenu avec la chaîne d'information sur son état de santé et les conditions de son confinement. "Je suis confiné avec ma famille à la maison depuis laquelle je continue à gérer les affaires de la commune, de la collectivité."

Qu'en est-il des symptômes qu'il a ressentis avant son test ? "Des courbatures, de la fièvre, des petites céphalées, et, à partir de là vous vous dites qu'il vaut peut-être mieux s'assurer d'être touché ou non par le virus, a répondu Christian Estrosi. C'est donc la précaution que j'ai prise hier matin, avec mon épouse [l'animatrice de l'émission déprogrammée Télématin, Laura Tenoudji, NDLR], et effectivement, il nous a été révélé trois heures plus tard que nous étions testés positifs."

Confiné à son domicile, Christian Estrosi a également évoqué ses enfants, Bianca (2 ans, née de son mariage à Laura Tenoudji) et ses grandes soeurs Laetitia et Laura (nées en 1985 et 1988, de sa première union à Dominique Estrosi Sassone) : "Nos enfants n'ont pas été testés puisqu'ils ne ressentent rien et nous savons que les enfants sont beaucoup moins sensibles à cela. Peut-être sont-ils porteurs sains, mais comme il est recommandé de ne pas encombrer les services, à partir du moment où il n'y a pas de sentiment ou d'impression de quoi que ce soit, les enfants vont très bien. Nous allons passer notre quatorzaine en espérant que, pendant ce délai, le coronavirus aura disparu."