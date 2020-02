Christian Estrosi et Laura Tenoudji amoureux : carnaval avec la petite Bianca

Christian Estrosi, le maire de Nice, sa femme Laura Tenoudji Estrosi et leur fille Bianca - 1er corso fleuri dans le cadre du 136ème Carnaval de Nice "Roi de la Mode" le 15 février 2020. Le Carnaval de Nice se déroule du 15 au 29 février 2020. Le Carnaval de Nice est l'un des trois plus grands et plus prestigieux au monde avec ceux de Rio et de Venise. Nice, le 15 février 2020. © Bruno Bebert/Bestimage