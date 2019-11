Flora Coquerel : L'ex-Miss France draguée par une star du PSG...

Après avoir fait succomber les Français en 2014 au point de faire d'elle la Miss France cette année-là, puis le monde entier l'année d'après en devenant 3e dauphine de Miss Univers, Flora Coquerel a aussi tapé dans l'oeil d'un célèbre joueur de foot. C'est ce qu'elle a révélé récemment...

Invitée le 30 octobre de l'émission Less & The City sur les ondes de Vl., Flora Coquerel a surpris les chroniqueurs autour de la table en dévoilant une anecdote sur la fois où un footballeur connu l'avait draguée. Incapable de se souvenir de son nom, elle a juste donné quelques indices "il était pas français, aux cheveux longs et bouclés". Bingo : il s'agissait de David Luiz. Âgé de 32 ans, le Brésilien occupe actuellement le poste de défenseur central à Arsenal et il a été embauché par le PSG entre 2014 et 2016.

L'ancienne Miss France, âgée de 25 ans, a donné quelques précisions sur cette histoire. "Il m'avait envoyé plusieurs messages en anglais. (...) Il me félicitait de mes actions et il commentait toutes mes stories tout le temps, mais c'était hyper gênant", a ainsi relaté Flora Coquerel. La jolie brune, devenue notamment animatrice télé sur la chaîne BET, n'est visiblement jamais tombée sous le charme du joueur et n'a donc pas rejoint les célèbres wags des stades de foot.

Flora Coquerel n'est toutefois pas un coeur à prendre puisqu'elle est en couple avec le danseur Ugo Ciulla.

Quant à David Luiz, on se souvient qu'il avait été obligé de démentir être vierge en 2015, après des révélations le disant membre du mouvement "J'ai choisi d'attendre", qui impose le voeu de chasteté jusqu'au mariage. "Les gens disent partout des choses à mon sujet, mais je ne suis pas vierge. Certaines personnes dans la presse ne respectent pas la vie privée des gens. Moi, je peux me coucher l'esprit tranquille parce que je respecte tout le monde", s'était-il expliqué. Il est toutefois membre de l'association Les Athlètes du Christ.