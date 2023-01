Flora Coquerel : Look XXL éblouissant pour clôturer la Fashion Week haute couture en beauté

La Fashion Week se termine en beauté à Paris ! Et pour clôturer les défilés haute couture printemps-été 2023 quoi, ou plutôt, qui de mieux, pour nous faire rêver et voyager que Flora Coquerel et la créatrice Juana Martin ? Après la présentation l'été dernier de sa collection automne/hiver intitulée Andalouse, la créatrice espagnole a conclu pour la deuxième fois consécutive cette semaine de Fashion Week.

Juana Martin mettait à l'honneur dans sa dernière collection les couleurs blanches et noires au travers de tenues monochromes plus extravagantes les unes que les autres. En ce début d'année, Juana Martin a opté pour une collection plus diversifiée mais avec cette fois-ci des motifs et des pièces aux couleurs pastels. La designer repérée par la Fédération de la haute couture et de la Mode en 2018, a profité de cette invitation à la Paris Fashion Week pour revisiter au travers de sa nouvelle collection les tenues traditionnelles gitanes mais surtout exporter sa culture andalouse à l'échelle internationale. Juana Martin c'est vingt-quatre ans de couture, plusieurs apparitions sur les tapis rouges tel que lors des Latin Grammys Awards, ou à l'écran dans la série Emily in Paris.

Flora Coqurel a brillé à la Fashion Week

Parmi les adeptes de la maison, Miss France 2014, Flora Coquerel. L'ancienne reine de beauté avait déjà fait une apparition remarquée le 25 janvier au défilé Zuhair Murad. Le lendemain, c'est dans des vêtement monochrome blancs, aux couleurs de la marque de haute couture, que la troisième dauphine de Miss Univers 2015 s'est rendue à la Cathédrale américaine de Paris pour le défilé Juana Martin. Flora Coquerel portrait un long trench coat blanc au motif perlé signé Juana Martin. Pour les chaussures, le mannequin a choisi des bottes bleues claires de la marque française Bettina Vermillon. Cheveux tressés, maquillage léger, la comédienne de 28 ans a rendu un bel hommage à la maison espagnole pour la fin de cette semaine de la mode dédiée aux collections printemps/été 2023.

D'autres people ont également fait le déplacement pour l'occasion, parmi elles, l'actrice espagnole Rossy de Palma. Amie proche de Juana Martin, la comédienne avait déjà défilé lors de la dernière collection de la designer espagnole l'été dernier. Le mannequin de 58 ans qui avait été choisi en tant que marraine pour la 14e cérémonie des Globes de Cristal est une véritable icône internationale, adepte des défilés et de la mode en général. En cette fin de Fashion Week, Paris peut dire au revoir à toutes ses stars et leur donne rendez-vous le 27 février prochain pour la semaine de la mode féminine.