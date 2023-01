Flora Coquerel impressionne en robe fendue face à Maëva Coucke et Alicia Aylies enceinte dans une longue robe en dentelle

La mode est plus que jamais à l'honneur actuellement à Paris. Depuis le 23 janvier se tient la Fashion Week 2023. Ainsi, nombreuses sont les stars à faire le déplacement pour découvrir les collections Printemps/été 2023 de nombreux créateurs de luxe. Ce mardi 24 janvier, c'est le créateur haute-couture Stéphane Rolland qui était notamment à l'honneur. Et il a attiré du beau monde au Théâtre National de Chaillot.

Flora Coquerel a fait une apparition remarquée au défilé. C'est toute de blanc vêtue que Miss France 2014 a fait sensation devant les photographes. Elle porte une robe fendue et légèrement transparente au niveau du ventre qui lui va à merveille. Adriana Karembeu, qui faisait là sa première apparition publique depuis son divorce avec Aram Ohanian a également misé sur cette couleur angélique. Tout comme Alicia Aylies (Miss France 2017), sublime dans une longue robe moulante à dentelles. La tenue est accessoirisée d'un long voile au niveau des bras, avec lequel elle a joué pour davantage impressionner. Une future maman à la pointe de la mode.

Maëva Coucke (Miss France 2018) a quant à elle préféré une robe courte moulante et noire, avec un décolleté et un beau dos nu qu'elle n'a pas hésité à mettre en avant quand elle a fait crépiter les flashs des photographes. La Reine du shopping Cristina Cordula était aussi de la partie. Pour l'occasion, la présentatrice de M6 a misé sur un col roulé noir, une longue veste en cuir de la même couleur, ainsi que des bottes à grelots. Un look "magnifaïk".

Stéphane Rolland a aussi pu compter sur la présence de Magloire, Dominique Damien Rehel, le présentateur de TV5 Monde Cyril Viguier et Deborah Valdez et son mari Stephen Hung. Sans oublier les actrices Gessica Kayane, Valérie Lemercier ainsi que le grand réalisateur Claude Lelouch .