Alicia Aylies enceinte : l'identité du père dévoilée ? Après Benjamin Pavard, un autre beau gosse soupçonné

Le 13 décembre dernier, Alicia Aylies lâchait une petite bombe sur son compte Instagram en annonçant être enceinte de son premier enfant. Depuis, la jeune femme affiche régulièrement son baby-bump sur les réseaux sociaux et dans les médias mais reste totalement silencieuse quant à l'identité du père de son bébé. ll faut dire que celle qui a été sacrée Miss France 2017 il y a cinq ans, à Montpellier, n'a jamais eu pour habitude de communiquer sur sa vie privée. Particulièrement discrète comparée aux autres Miss France, la jeune femme originaire de Guyane ne se montre qu'en de rares occasions professionnelles.

Mais depuis l'annonce de sa grossesse, les médias sont aux aguets et cherchent à découvrir l'identité de son compagnon. Selon l'influenceur Aqababe, auto-proclamé roi du gossip, ce dernier ne serait autre qu'un jeune homme anonyme, prénommé Thomas. Le mercredi 28 décembre 2022, Aqababe a répondu à une question de l'un de ses abonnés demandant si la reine de beauté était toujours en couple avec le père de l'enfant. "Non, Alicia Aylies n'est plus avec Thomas, le père de son enfant !", a-t-il lâché en story avant de rappeler qui est ce dernier.

Un secret bien gardé

Il y a déjà une semaine, l'influenceur avait dévoilé l'identité de ce fameux Thomas. "Je vous avais dit que vous ne pouviez pas m'échapper ! D'après mes sources guyannaises, le père de l'enfant d'Alicia Aylies serait ce fameux Thomas", a-t-il assuré en story. Une annonce accompagnée d'une photo du jeune homme, torse nu et coiffé d'un chapeau. Pour l'instant, ni le supposé père, ni l'ex-Miss France n'ont pris la parole concernant cette révélation. Aucun moyen donc de savoir si cette rumeur est vraie.

Pour rappel, une rumeur précédente affirmait que le footballeur français Benjamin Pavard était le père de l'enfant. Des bruits de couloirs démentis par le sportif lui-même qui avait fermement assuré ne même pas connaître personnellement Alicia Aylies. "Ah non ce n'est pas moi ! Je ne suis pas en couple avec elle déjà", avait-il alors lâché.