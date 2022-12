Alicia Aylies est enceinte de son 1er enfant, mystère autour du papa et baby bump dévoilé dans une robe moulante

Cette annonce, on peut dire que personne ne s'y attendait ! Très discrète, Alicia Aylies, ex Miss France 2017, n'évoque jamais sa vie privée dans les médias ni sur ses réseaux sociaux. Impossible donc de savoir si la belle est en couple ou célibataire... Mais celle qui s'est récemment lancée dans la musique a répondu à cette question en dévoilant sa grossesse sur Instagram.

Dans une courte vidéo au suspense insoutenable, celle qui change souvent de look révèle un ventre déjà bien arrondi. Vêtue d'une jolie robe noire et accoudée à un fauteuil couleur crème, la jeune femme de 24 ans semble poser pour une séance photos. Mais au fur et à mesure que la vidéo avance, elle se relève et dévoile peu à peu son baby bump avec en fond une musique douce. "You & Me", écrit-elle en légende de ce post surprise. Dans les commentaires, de nombreux abonnés se sont empressés de la féliciter chaudement. Mais on peut aussi y apercevoir les messages ravis et bienveillants de ses fidèles amies, les anciennes Miss France. "Mais nan ! Félicitations !!!", s'est empressée de commenter Camille Cerf (Miss France 2015). De son côté, Clémence Botino (Miss France 2020) semblait déjà au courant de la situation "Félicitations baby mama ! Je vais encore pleurer", a-t-elle lâché. Flora Coquerel, Diane Leyre, Iris Mittenaere, Corinne Coman ou encore Sonia Rolland ont aussi tenu à lui adresser leurs félicitations.