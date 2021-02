Alicia Aylies : L'ex-Miss France se lance dans un domaine inattendu !

Alicia Aylies a cédé son titre de Miss France en décembre 2017 et s'est naturellement reconvertie dans le mannequinat et l'influence. Elle entame une étonnante reconversion... dans la musique ! La bombe a signé chez un label et promet à ses fans de "petites pépites"...

Alicia Aylies compte plus de 413 000 abonnés sur Instagram. Elle leur a annoncé une surprenante nouvelle, en postant un diaporama de photos le 8 février 2021. L'ex-reine de beauté se lance officiellement dans la chanson. Elle s'est engagée auprès de Rude Empire Music Group, un label indépendant basé à Sevran, en Seine-Saint-Denis.

"Je suis tellement heureuse de pouvoir vous annoncer ma signature chez @rudempiremusicgroup !! C'est officiellement parti pour une nouvelle aventure et cette fois-ci dans la musique. J'ai vraiment VRAIMENT hâte de pouvoir partager avec vous nos petites pépites haha", écrit @aliciaaylies en légende de sa publication. En commentaire, la jolie brune a reçu les félicitations de centaines d'internautes, dont les ex-Miss France Sonia Rolland et Flora Coquerel.