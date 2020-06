Laury Thilleman, Marine Loprhelin... Fiesta pour les Miss, sur un bateau branché

Le confinement les a séparées durant de longues semaines, mais les Miss France peuvent enfin se revoir. Grâce à la réouverture des bars et des restaurants, Laury Thilleman, Marine Lorphelin, Maëva Coucke, Alicia Aylies et Clémence Botino, notre actuelle Miss France, ont toutes pu se retrouver.

Jeudi 25 juin 2020, elles avaient toutes rendez-vous Chez Mila, un bateau branché accosté près du pont d'Iéna et de la tour Eiffel, pour fêter l'anniversaire d'une amie que les reines de beauté ont toutes en commun. Il s'agit d'une personne travaillant pour les Miss France. En plus de fêter son anniversaire, cette dernière a pu célébrer un bonheur à venir avec Laury, Marine, Maéva, Alicia et Clémence : l'arrivée d'un premier enfant.

Heureuses de ces retrouvailles, Laury Thilleman et Marine Lorphelin ont toutes deux partagé des images sur Instagram. "BIRTHDAY GIRL avec vue", a commenté la ravissante Bretonne de 28 ans, récemment vue sur France 2, aux commandes de Tous ensemble pour la musique avec Garou. "Birthday girl @estellesabathier. Et une belle soirée toutes réunies ! @chezmilaparis", a commenté de son côté Marine Lorphelin.

Cette soirée festive a dû faire beaucoup de bien à la jolie Bourguignonne de 27 ans, qui a été mise à très rude épreuve avec la pandémie de coronavirus. Interne dans un hôpital parisien, Marine Lorphelin était en première ligne et elle a dû encaisser face à des situations particulièrement difficiles. Et pour être au top et pour que cette soirée d'anniversaire soit parfaitement réussie, Miss France 2013 est passée chez le coiffeur un peu plus tôt dans la journée.