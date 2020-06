Laury Thilleman et Garou : Duo star de "Tous ensemble pour la musique"

"C'est reparti, les affaires reprennent ! Ça fait du bien non ?" Garou et Laury Thilleman ont animé la grande soirée Tous ensemble pour la musique le 19 juin 2020 sur France 2. Un show exceptionnel et historique puisque c'était le premier concert européen à accueillir près de 2000 personnes depuis la pandémie de Covid-19. Un show majestueux qui a eu lieu au sein de l'Accor Arena, à Paris (qui peut d'ordinaire accueillir près de 20 000 spectateurs).

Pour animer ce spectacle hors du commun, qui de mieux que Garou et Miss France 2011 ? "Ils sont solaires et possèdent ces good vibes qui permettent d'apporter de l'énergie", expliquait Alexandra Redde-Amiel, la directrice des divertissements et variétés de France Télévisions.

Smoking noir satiné ou costume céruléen pour lui, robe rouge incandescente ou combinaison couleur ocre pour elle, le duo d'animateurs a enchaîné les tenues et rempli toutes les espérances du public, impatient de pouvoir savourer à nouveau les sensations de la scène. Malgré des règles très strictes pendant l'événement (port du masque obligatoire, marquage au sol, règles de distanciation sociale dans la salle), le public a été conquis par la prestation des présentateurs et des artistes venus jouer et performer à Paris. Niveau décor, deux scènes en forme de coeur ont été installées. De subtils éclairages rouges plongeaient la salle dans une ambiance chaleureuse et intimiste.

On se dit qu'on va au bal masqué

"On se dit qu'on va au bal masqué mais ça va passer tellement vite qu'on ne va pas sentir le masque" a glissé une spectatrice à l'AFP. "On vient du Doubs, on a fait plus de 500 km pour ce concert" explique un fan, "On en avait besoin, ça fait plus de trois mois qu'on ne fait plus de concert. Alors là, c'était l'occasion ou jamais. On n'a pas regardé le nombre de kilomètres", a commenté une autre.

Pour cette édition 2020, 44 artistes se sont produits dont Patrick Bruel, Catherine Ringer, Benjamin Biolay, Vianney, Gims, Amir et Carla, la représentante de la France à l'Eurovision Junior. Des artistes étrangers étaient également présents comme le Belge Roméo Elvis et le duo suisse Aliose. Un grand show musical auquel ont participé également les chanteurs Shaggy et Sting.

Tous ensemble pour la musique a réuni en moyenne 2 181 000 téléspectateurs ce vendredi 19 juin sur France 2 d'après Médiamétrie, soit 13,8% du public.