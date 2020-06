Tous ensemble pour la musique : grosse fête en public, première en Europe

Alors que, vendredi dernier, La Chanson de l'année sur TF1 n'avait pas eu le droit d'accueillir un public, France 2 va fêter la musique avec 2000 personnes. La France est passée en zone verte et les festivités reprennent. Vendredi 19 juin 2020, une première en Europe aura lieu depuis le début du confinement : le rassemblement de milliers de personnes pour écouter de la musique et plus précisément quarante-quatre artistes dans le cadre de l'émission Tous ensemble pour la musique. Des festivités qui auront lieu à l'AccorHotels Arena à Paris.

Au départ, c'est dans une salle vide que l'événement devait être organisé, mais les salles de spectacle étant autorisées à accueillir jusqu'à 5000 personnes, la donne a changé. Par sécurité sanitaire, l'événement ne réunit "que" 2000 spectateurs. Ils pourront venir à deux et tout le monde sera assis avec un siège libre entre deux personnes ou entre deux duos pour respecter la distance sociale.

Et pour cette grande première européenne, animée par Garou et Laury Thilleman, l'événement est gratuit et les billets sont à retirer sur le site de l'AccorHotels Arena. "Cela fait des mois que nous rêvons de ces retrouvailles entre le public et les artistes. Nous étions prêts à nous adapter au fil des jours et on y arrive enfin. C'est le plus beau des cadeaux que l'on puisse offrir à nos téléspectateurs. Cette fête sera historique", déclare Alexandra Redde-Amiel, directrice des divertissements du groupe audiovisuel public au Parisien.

Du côté des invités, il y aura du beau monde. Certaines prestations seront enregistrées la veille, mais la soirée sera tout de même en grande partie diffusée en direct avec les artistes présents face au public : Patrick Bruel, Catherine Ringer, Vianney, Claudio Capéo, Benjamin Biolay, Yannick Noah, Christine and the Queens, Vitaa et Slimane, Kendji Girac, Pascal Obispo, Thomas Dutronc, Amir...