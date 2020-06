Roméo Elvis et Lena Simonne insultés par Yseult, règlement de comptes sur Insta

Lorsqu'on touche à sa chérie Lena Simonne, Roméo Elvis montre les dents ! Alors qu'elle avait publié une photographie pour dénoncer les violences policières en portant un tee-shirt hommage à Adama Traoré, Lena s'est fait attaquer par la chanteuse Yseult via Instagram. Sortie de nulle part, l'interprète du titre Rien à prouver a jeté le discrédit sur la story en question de Lena, qu'elle jugeait inutile et totalement hypocrite, repostant le cliché de la jeune femme en ajoutant quelques petits mots acerbes de son cru : "Les mêmes personnes qui vont dire, je ne suis pas raciste car j'ai un ami négro ou arabe. Vos excuses on s'en beurre. Porter un t-shirt pour une photo Instagram, c'est pour quand la sponsorisation ? Roméo Elvis, les opportunités du dimanche, là, je vous vois fort."

Calmez votre pote Yseult

Sûrement choqué par les propos agressifs de la chanteuse, le frère d'Angèle n'a pas hésité une seconde à défendre sa chérie. Sur Instagram, il s'est ainsi adressé directement à Yseult en écrivant : "Calmez votre pote Yseult. 'J'ai décidé de quitter les réseaux sociaux' mais je veux continuer à avoir la haine contre les gens autour de moi, parce que je peux pas m'empêcher d'ouvrir ma grande gueule. T'as mis un pied à Bruxelles parce que t'avais plus d'amis à Paris. Tout Bruxelles le sait, commence pas à te mettre tout le monde à dos ici" (quelques jours auparavant, Yseult avait exprimé son envie de quitter les réseaux sociaux). Un clash qui a suscité de nombreuses réactions de la part des fans des deux artistes, critiquant à tour de rôle le comportement de Roméo ou d'Yseult.