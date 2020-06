Harry Roselmack engagé : fils de CRS, il est allé manifester et s'en explique

Fils de CRS, Harry Roselmack faisait partie des 20 000 personnes - d'après les chiffres de la police - rassemblées pacifiquement pour que justice soit rendue dans l'affaire Adama Traoré, mort lors d'un contrôle de police en 2016. Le journaliste a manifesté devant le tribunal de Paris, dans ce rassemblement organisé en marge du mouvement américain Black Lives Matter, après le meurtre de George Floyd par un policier blanc.

Harry Roselmack a pris la parole sur les réseaux sociaux, lui qui a participé à cette manifestation assez hostile envers les forces de l'ordre, alors qu'il est lui-même fils de CRS. "En tant que citoyen, j'ai un respect de principe envers le travail des forces de l'ordre de mon pays. En tant que fils de CRS, j'ai un attachement affectif pour la police", a-t-il expliqué dans un texte publié sur Facebook, mardi 2 juin 2020.

"Mon père, l'homme le plus intègre et honnête que je connaisse, nous disait souvent à quel point cette honnêteté, cette intégrité était nécessaire dans son métier. Il était conscient de son rôle, du poids des armes dont il disposait pour l'exercer et de la responsabilité qui lui incombait. Mon père a toujours été fier d'être policier. J'ai toujours été fier de mon père. Et pour moi, tous les policiers devraient être comme lui. Pour moi, tous les gendarmes devraient être comme Arnaud Beltrame", poursuit Harry Roselmack évoquant cet officier de gendarmerie qui s'était sacrifié dans l'attentat de Trèbe s, en mars 2018.