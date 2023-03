"Son pire défaut ?" : Harry Roselmack, rares confidences de son ex-femme et mère de ses 3 enfants

Harry Roselmack , "un homme très têtu" ? Visiblement oui... selon une personne qui le connaît parfaitement ! Invité dans l'émission C à Vous début 2015, le journaliste, qui fête ce lundi ses 50 ans, avait eu le plaisir de recevoir une petite surprise : sa femme de l'époque, Chrislaine, avait été interrogée pour le décrire et donner ses qualités et ses défauts.

Et sur le plan du pire défaut, justement, la jeune femme n'avait pas hésité un seul instant : "Têtu !" Arrachant un petit sourire au journaliste, la réponse franche n'est pas très étonnante : pour en arriver à la présentation du journal de 20h sur TF1 (de 2006 à 2011) et à devenir l'un des journalistes les plus réputés de la chaîne, il vaut mieux être têtu !

En outre, Chrislaine, qui a partagé sa vie pendant près de 20 ans avant une séparation en 2017 et un divorce en 2022, avait heureusement autre chose que des défauts à partager ! La discrète jeune femme a en effet expliqué que celui qui était encore son mari à l'époque était généreux, sa plus belle qualité, mais également un super papa.

"J'ai été très ému..."

"Ce qu'il fait le mieux ? Etre un bon papa ! Un papa cool, un papa cadeau, un papa Kinder Bueno", a-t-elle notamment raconté. Il faut dire que le journaliste de 50 ans est l'heureux père de trois enfants : deux adolescentes, Omaya et Yanaël, qui fêteront leurs 16 et 15 ans cette année, ainsi que d'un petit garçon, Leroy, âgé de 12 ans.

Trois enfants sur qui il avait accepté de parler en 2019 : "Ce qui m'impressionne, c'est qu'à leur âge, ils sont attentifs aux autres. Les professeurs nous disent qu'Omaya et Yanaël prennent soin de leurs camarades en difficulté. Et j'ai été très ému quand Leroy m'a présenté son meilleur ami qui avait un handicap. Ils ont un grand coeur et pour moi, c'est essentiel", avait-il notamment expliqué. De très rares confidences pour ce papa, qui refuse catégoriquement d'exposer sa jolie fratrie !

Pour finir les confidences, la jeune femme avait décrit à quel point son mari aimait écrire, provoquant une petite grimace du journaliste, obligé de révéler qu'il était sur un projet d'écriture de scénario. Un projet qu'il a tenu jusqu'au bout, puisqu'il a bien réalisé, en 2017, un film intitulé Fractures. En revanche, sa vie privée a été chamboulée cette année-là, puisqu'il est désormais divorcé officiellement de Chrislaine. Mais pas de panique, il a déjà retrouvé l'amour : depuis quelques mois, il s'affiche aux côtés de la danseuse et meneuse de revue Jade Chantelle... Et semble plus heureux que jamais !