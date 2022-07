Harry Roselmack séparé ! Sa femme Chrislaine, mère de ses 3 enfants, annonce leur rupture

C'est une page qui aura duré plus de vingt ans et marquée par de multiples bonheurs qui se tourne aujourd'hui pour Harry Roselmack. Marié depuis 2001 à Chrislaine, le célèbre animateur de 49 ans, à la tête du magazine Sept à Huit sur TF1, doit faire face à leur rupture. Une mauvaise nouvelle annoncée par celle qui était madame Roselmack depuis plus de vingt ans.

"01/09/2021 une date qui a marqué ma vie. J'ai cette chance d'avoir rencontré l'amour, de créer ma famille, de vivre de très belles choses. Mais dans la vie, la part de l'imprévu y trouve sa place. J'ai longtemps réfléchi à la manière d'aborder le sujet ou même à la façon dont je serai capable de trouver les mots pour annoncer une telle nouvelle", débute Chrislaine dans le message qu'elle a publié sa story Instagram ce samedi 2 juillet 2022. Puis celle qui est à présent l'ex-épouse d'Harry Roselmack se lance : "J'ai vécu de très belles années auprès de l'homme de ma vie, mais la vie en a décidément autrement. Aujourd'hui je vous annonce ma séparation avec mon mari Harry Roselmack. Je le remercie pour tout ce qu'il a été, pour tout ce qu'il est. Je le remercie pour toutes ces années. Je le remercie pour nos enfants, nos joyaux. Je suis fière d'avoir été à ses côtés durant toutes ces années. Une page se tourne. La vie est encore pleine de surprises, il ne reste plus qu'à écrite la suite..."

Au cours de leur mariage qui aura duré deux décennies, Harry Roselmack et Chrislaine (comédienne de profession) ont fondé une belle et grande famille composée de trois enfants, deux filles, Omaya née en 2007 et Yanaël née en 2008, et un garçon Leroy né en 2010.

Couple discret, rares sont les fois où Harry et Chrislaine Roselmack se sont montrés ensemble. Le duo avait néanmoins partagé quelques tapis rouges comme au Festival de Cannes en 2018, lors de la montée des marches du film Fractures.