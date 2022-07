Harry Roselmack papa de 3 enfants : les très rares photos de ses deux filles et son fils

Si les raisons de la rupture entre Harry Roselmack et Chrislaine n'ont pas été dévoilées, nul doute que les parents feront tout pour continuer d'élever leurs enfants dans l'amour et la paix, comme ils l'ont fait jusqu'à présent. En 2019, le journaliste se confiait à leurs sujets, évoquant la fierté qu'il éprouvait face à ce qu'ils étaient devenus : "Ce qui m'impressionne, c'est qu'à leur âge, ils sont attentifs aux autres. Les professeurs nous disent qu'Omaya et Yanaël prennent soin de leurs camarades en difficulté. Et j'ai été très ému quand Leroy m'a présenté son meilleur ami qui avait un handicap. Ils ont un grand coeur et pour moi, c'est essentiel." La mission semble d'ores et déjà réussie.