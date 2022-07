Diaporama : Harry Roselmack papa de 3 enfants : les très rares photos de ses deux filles et son fils

5 / 19

Exclusif - Harry Roselmack - People au vernissage de l'exposition "Femmes je vous aime" à l'Hôtel Plaza Athénée à Paris, le 25 février 2019. Dès le 24 février et jusqu'à fin avril, la Cour Jardin de l'Hôtel Plaza Athénée acueille en son sein l'exposition vente "Femmes je vous aime" organisée par Art Photo Expo Production. Véritable clin d'oeil à la mythique chanson de J. Clerc, cette exposition rend hommage aux femmes. A toutes les femmes. Les femmes sont au coeur de l'actualité et font, plus que jamais, entendre leurs voix. Mais les artistes n'ont pas attendu cette actualité pour les mettre en lumière : un regard, un sourire, un subtil détail suffisent pour immortaliser leur féminité au travers de la peinture, la photographie et la sculpture. A l'occasion de la fashion week parisienne du prêt-à-porter et à seulement quelques jours de la journée de la femme, l'Hôtel Plaza Athénée et Art Photo Expo Production organisent une exposition-vente exclusive et ce ne sont pas moins de 20 artistes contemporains internationaux qui présentent leur vision de la féminité dans la Cour Jardin du 25 avenue Montaigne à Paris. © Cyril Moreau/Bestimage