Harry Roselmack célibataire : qui est son ex-femme, la très discrète et athlétique Chrislaine ?

Pendant près de vingt et un an, elle a partagé l'un des hommes les plus sexy du petit écran. Le 1er juillet 2022, Chrislaine a annoncé sa rupture avec Harry Roselmack sur Instagram. Aide-soignante d'origine martiniquaise, la jolie jeune femme a donné trois beaux enfants au journaliste : Omaya née en 2007, Yanaëlle née en 2008 et Leroy né en 2010.

Très sportive et extrêmement musclée, la belle Antillaise a également posé comme mannequin et semble passionnée de danse et plus particulièrement des défilés de carnaval brésilien. Sur Instagram, on la découvre avec un ensemble bleu à plumes très sensuel laissant dévoiler ses courbes et sa silhouette zéro défaut. La jeune femme s'est également essayée à la comédie en jouant dans la fable contemporaine Fractures réalisée par son ex-mari Harry.