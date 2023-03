"Une plastique incroyable" : La jeune compagne d'Harry Roselmack met le monde à ses pieds

Le 2 juillet 2022,Harry Roselmack avait surpris les internautes en annonçant sur Instagram sa séparation avec sa compagne Chrislaine, mère de ses trois enfants. "Je n'aime pas évoquer publiquement ma vie privée. Chrislaine ayant rendu publique notre séparation, je fais exception via mes réseaux sociaux. L'amour naît, évolue, meurt parfois. C'est ainsi qu'une histoire d'amour peut évoluer au point où l'on considère qu'elle est terminée. La nôtre à Chrislaine et à moi a connu un tournant majeur en janvier 2017 lorsque notre séparation a eu lieu." Et d'ajouter : "Depuis, nous ne vivons plus dans l'amour qui est censé unir un couple, mais un lien profond, d'affection et de respect, m'unit toujours à Chrislaine." Depuis, le présentateur de Sept à Huit a retrouvé l'amour dans les bras de Jade Chantelle, âgée de 25 ans.

C'est la meneuse de revue que l'on rêverait tous d'avoir

De son vrai nom Jade Boinet, la jeune femme a officialisé sa relation avec le journaliste de TF1 en se dévoilant à son bras lors de la Fashion Week à Paris, en 2022. Et une chose est sûre, la chanteuse a déjà ébloui beaucoup de monde. En effet, elle est meneuse de revue au Paradis Latin dans un spectacle créé par Kamel Ouali. Et ce dernier est très fier de sa petite protégée, comme il l'a indiqué à nos confrères de Télé Star. "Jade chante très bien. Elle a un don inné pour la comédie et une plastique incroyable. C'est la meneuse de revue que l'on rêverait tous d'avoir", confie-t-il.