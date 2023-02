Harry Roselmack séparé de la mère de ses enfants, elle vient d'apparaitre dans... un clip de rap

Vêtue d'un body, la jeune femme apparaît dans une scène où elle démontre toutes ses qualités de danseuse. "Un grand merci à Mo Oshot d'avoir pensé à moi pour ce projet musical", a-t-elle déclaré sur son compte Instagram après cette expérience qu'elle semble donc avoir tout particulièrement appréciée.

Pour rappel, aux côtés de son célèbre et désormais ex-mari Harry Roselmack, elle était devenue maman de trois enfants : Omaya et Yanaël, respectivement nées en 2007 et 2008, ainsi que le petit dernier Leroy, qui avait pointé le bout de son nez en 2010. Elle a notamment à coeur de les préserver de la notoriété de leur papa, ce qui explique la raison pour laquelle il est très rare de la voir partager des photos de sa famille sur ses réseaux sociaux.