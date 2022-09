Harry Roselmack en couple : il officialise avec Jade, jeune et belle chanteuse au look sensuel

Après plus de 20 ans de mariage, Harry Roselmack s'est séparé de sa femme Chrislaine. C'est sur les réseaux sociaux que la belle avait annoncé la nouvelle. Depuis, le célèbre animateur aux commandes du magazine Sept à Huit sur TF1 a refait sa vie. Alors que des rumeurs courraient quant à un éventuel couple avec une charmante jeune chanteuse, le voilà qui officialise cette relation lors d'un événement !

Paris est en ébullition. En effet, depuis le 26 septembre et jusqu'au 4 octobre 2022, la capitale abrite la Fashion Week. Les défilés s'enchaînent et les personnalités n'hésitent pas à prendre la pose lors de ces événements mode très attendus. C'est ainsi que jeudi 29 septembre 2022, la boutique Dior de la très chic rue royale, dans le 8e arrondissement de la ville, organisait une soirée cocktail. Pour l'occasion, plusieurs stars ont fait le déplacement, à l'instar de Chantal Ladesou, venue avec son mari Michel Ansault et leur fille Clémence, Magalie Berdah ou encore Harry Roselmack. Et le journaliste de 49 ans n'est pas venu seul. Chic en chemise bleu ciel, cravate noire, pantalon de costume et manteau gris, il a pris la pose au côté de la très belle Jade Chantelle, qui lui tenait alors le bras. La chanteuse s'est affichée divine en ensemble veste blazer et jupe courte vert, avec en-dessous une brassière en satin noir. Le duo s'est affiché souriant pour cette première sortie de couple !

Rappelons que c'est début juillet dernier que Chrislaine, comédienne de profession, a annoncé sa rupture avec Harry Roselmack. "J'ai vécu de très belles années auprès de l'homme de ma vie, mais la vie en a décidément autrement. Aujourd'hui je vous annonce ma séparation avec mon mari Harry Roselmack. Je le remercie pour tout ce qu'il a été, pour tout ce qu'il est. Je le remercie pour toutes ces années. Je le remercie pour nos enfants, nos joyaux. Je suis fière d'avoir été à ses côtés durant toutes ces années. Une page se tourne. La vie est encore pleine de surprises, il ne reste plus qu'à écrite la suite...", avait-elle écrit sur Instagram à propos du père de ses trois enfants Omaya (née en 2007), Yanaël (née en 2008) et Leroy (né en 2010). De son côté, l'animateur avait préféré rester silencieux.