Chantal Ladesou et son mari Michel : un "coup de foudre" dans une boutique d'imprimantes...

Alors que plusieurs personnalités ont été démasquées dans Mask Singer 4 depuis le coup d'envoi de cette nouvelle saison sur TF1, deux nouveaux personnages ont fait leur apparition hier, mardi 20 septembre 2022 : le Plot et le Viking. Derrière le casque d'Astérix et Obélix se cachait Francis Huster, qui s'était déjà glissé dans la peau du Pharaon quelques semaines plus tôt. Enfin, derrière le costume du Plot, c'est Michel Ansault, l'époux de Chantal Ladesou, qui était planqué !

Entre les deux amoureux, c'est une histoire qui dure depuis bien des années ! Elle était hôtesse de vente dans une entreprise reconnue comme étant le premier fabricant d'imprimantes. Un job étudiant qui lui permettait de payer ses cours. Et c'est sur place que Chantal Ladesou a rencontré l'homme qui l'accompagnera toute sa vie. Il l'avait convoquée sous un faux prétexte et depuis, entre elle et Michel Ansault, c'est l'amour fou. Ce dernier devient son manager, le couple se marie et de cette union trois enfants ont vu le jour : Alix, mort dans un accident de voiture, Julien et Clémence.

"J'ai vraiment eu un coup de foudre. Ça existe", se souvient alors la charmante blonde de 74 ans sur le plateau de l'émission Je t'aime, etc. (France 2), en janvier 2020. Chantal Ladesou a même dit être certaine "d'avoir tiré le bon numéro". Aujourd'hui, même après plus de 40 ans de mariage, la star semble toujours plus épanouie et amoureuse. "J'ai jamais eu d'incartades, jamais. À un moment donné, c'est vrai, on a tellement d'occasions dans ce métier...", avait-elle assuré sur le plateau des Enfants de la télé en janvier 2019. Très fidèle, la comédienne avait même mis en garde son mari contre la faute ! Mais aucun risque, le couple "s'entend très bien". Enfin, sauf en voiture, peut-être ! "C'est l'endroit où l'on s'engueule le plus", avait-elle précisé.

Chantal Ladesou et Michel Ansault ont la chance d'être devenus grands-parents. En effet, leur fille Clémence est l'heureuse maman de trois enfants : Georges né en 2016, Gabrielle née en 2018 et un dernier bébé qui a pointé le bout de son nez en 2021. Tous sont les fruits de ses amours avec son époux Antoine Van Den Broek d'Obrenan. De son côté, Julien, en couple avec la comédienne Pauline Lefèvre, a lui aussi goûté aux joies de la parentalité. Avec sa belle, il a accueilli fin 2020 une paire de jumeaux : Léopoldine et Hugues.