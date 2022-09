Mask Singer 4 - Le Viking démasqué : une star refait son apparition dans l'émission !

Après trois saisons à succès, Mask Singer revient pour une quatrième édition déjà très suivie sur TF1. Depuis le début du show, plusieurs personnalités ont déjà été démasquées comme le Bébé, le Pain d'épices, la Souris, le Koala, le Génie, le Pharaon, le Dalmatien, l'Espion le temps d'une émission et même une star internationale. Derrière le costume du Cobra se cachait en effet David Hasselhoff. Désormais, deux nouveaux personnages ont débarqué : le Cône et le Viking. Des indices au sujet de ce dernier ont été révélés dans le but d'aider le quatuor d'enquêteurs, composé de Vitaa, Jeff Panacloc, Chantal Ladesou et Kev Adams, dans leurs recherches. Il a finalement été démasqué ! Découvrez les indices qui avaient été donnés le concernant.

Tous les indices dévoilés

- Le Viking est habillé à la manière d'Astérix et Obélix.

- Il porte un casque géant en métal avec des cornes, une cape rouge, un pantalon vert et des bottes noires.

- Il affiche une chevelure plutôt longue avec une barbe et une moustache avec laquelle il a formé deux nattes.

- Enfiler un masque, "ça faisait longtemps" pour lui

- Il connait bien la scène et la télé

- Il a déjà été policier

- Il pourrait éclairer les enquêteurs grâce à son expérience

Il a interprété Let's Twist Again de Chubby Checker

L'avis des enquêteurs

Dès les premières notes, Jeff Panacloc pense avoir démasqué le Viking. D'après lui, il s'agit d'une star qui a déjà été citée sur le plateau : Francis Huster. Un avis partagé par le reste des enquêteurs à part Chantal Ladesou, qui pensait à Karl Zéro.

Il s'agit finalement de...

C'est bel et bien Francis Huster qui était sous le costume du Viking et qui a rejoint les enquêteurs par la suite. Il avait commencé l'émission il y a quelques semaines en tant que Pharaon avant de se faire démasquer.