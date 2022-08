Mask Singer 4 - Le Koala démasqué : les enquêteurs étaient loin du compte !

Mask Singer est déjà de retour sur TF1 depuis le 23 août ! Après la victoire de Denitsa Iknomova (Le Papillon) il y a quelques mois, c'est le retour des investigations avec Kev Adams et des nouveaux enquêteurs (Vitaa, Chantal Ladesou et Jeff Panacloc). Deux candidats ont déjà été démasqués mardi dernier : le Bébe et le Pain d'épices. Pour ce deuxième prime de la saison 4, c'est le Koala qui vient d'être éliminé face à la mariée et la tortue. Voici les indices auxquels avaient accès les enquêteurs.

Tous les indices dévoilés

-"J'ai déjà porté un masque, vous l'avez tous vu, pourtant ce n'était pas moi"

- Il sait bien garder un secret, "discrétion royale oblige"

-On l'a vu à travers nos écrans, en train de "se battre ou hurler"

- Se produisant devant un public, il s'attend toujours à être analysé et insulté, "ça fait partie du show"

- Il a évolué dans plusieurs pays, il a été "moqué et influencé"

- Être aux côtés de ses proches, c'est ce qu'il préfère

- Un bandeau de sport a été dévoilé comme objet

- Il n'a pas de sang royal et il a joué avec Leonardo DiCaprio

- Il a connu ses plus beaux succès à l'étranger

À noter qu'il a chanté Best Life de Naps et Gims ainsi qu'Umbrella de Rihanna

Avis des enquêteurs

Chantal Ladesou, qui avait cité Nabilla comme première intuition, a pensé à Clotilde Courau mais aussi à l'actrice Fiona Gélin avant de citer Chantal Goya. Kev Adams, qui avait cité "Michel" comme première intuition, pensait à Sophie Tapie. Jeff Panacloc, inspiré par la télé-réalité, a donné le nom de Loana tandis que Vitaa a cité l'actrice Claire Kleim alors qu'elle pensait, elle aussi, à Clotilde Courau au début.

Il s'agit finalement de...

Et c'était finalement l'ancienne tenniswoman Marion Bartoli qui se cachait derrière ce costume du Koala. Les enquêteurs étaient loin, très loin, de la vérité !