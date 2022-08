Mask Singer 4 - Le Bébé démasqué : le jury ne s'attendait pas du tout à voir cette star !

Mask Singer est déjà de retour sur TF1 ! Après la victoire de Denitsa Iknomova (Le Papillon) il y a quelques mois, il est temps de reprendre les investigations. Et ce, avec de nouveaux enquêteurs : Vitaa, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc et Kev Adams. Et c'est allé très vite ce 23 août pour la première émission de cette saison 4 puisque le Bébé a été démasqué ! Voici les indices auxquels avaient accès les enquêteurs.

Tous les indices dévoilés

Le Bébé, qui affrontait le Dalmatien ainsi que la Souris, s'est présenté comme "le seul bébé doué de parole", bien qu'il se soit déjà montré en étant "100% silencieux", avant de se considérer comme "un enfant prodige". Il a "toujours un truc à dire" car il est "sans-filtre". Attention, ce bébé a précisé qu'il n'était pas du genre à écouter des comptines et manger des coquillettes au jambon. "J'suis un bébé qui envoie" a-t-il assuré, concédant tout de même qu'il est un poil capricieux. L'expression "sale gosse", ça lui parle. "Je traîne souvent avec des énergumènes de ce genre". À noter qu'il porte une couche de couleur bleu et qu'il aurait pour point commun avec le Dalmatien d'avoir remporté un Molière.

Deux objets sortant de son casier ont été dévoilés : un sac d'oranges ainsi qu'une serviette. À noter qu'on pouvait observer un ours en peluche avec une guitare ainsi qu'un jeu de clés lors de sa présentation.

Avis des enquêteurs

Autant dire qu'ils étaient tous à côté de la plaque. Ils ont tous imaginé un homme, avant de penser à un sportif sur la fin. Kev Adams avait ciblé Régis Laspalès, Olivier Minne et Laurent Baffie comme première impression avant de donner le nom de JoeyStarr à Camille Combal. Chantal Ladesou quant à elle pensait à Adrien Gallo des BB Brunes avant d'annoncer Laurent Baffie. Ce dernier était également le choix de Jeff Panacloc. Vitaa pensait également à un membre des BB Brunes avant de miser sur Fabrice Éboué.

Il s'agit finalement de...

Ils ont tous été ébahis d'apprendre que c'était finalement Marianne James, auteure-compositrice-interprète, qui se cachait sous ce costume.