Mask Singer saison 3 - le Papillon grand gagnant, découvrez qui se cachait derrière le costume

Le Papillon a été démasqué ! Denitsa Ikonomova a ôté son costume lors de la finale de Mask Singer le 13 mai 2022 sur TF1. Très heureux, Alessandra Sublet, Kev Adams, Jarry et Anggun l'ont félicitée pour ses performances durant cette troisième saison de Mask Singer. Le Papillon a interprété le titre Je sais pas de Celine Dion avec l'Araignée (Karine Ferri) en première partie de soirée puis les titres Walking on Sunshine de Katrina & the Waves et Smells Like Teen Spirit de Nirvana.

Indices du portrait du Papillon

Le Papillon connaît très bien les personnes présentes sur le plateau et est là pour gagner, "comme toujours". On a pu le voir dans des rôles de flic, de Warrior ou de baroudeuse, en France comme à l'international. Il a notamment travaillé avec Will Smith ou Léonardo DiCaprio. Il a fini par avoir un rôle dans une série très populaire. Il a fait ses premiers pas loin de Paris. Il a commencé il y a plus de vingt ans. Il a été couronné et a voyagé des milliers de kilomètres grâce à ça. Il a brillé sur les écrans Outre-Atlantique et y a rencontré sa moitié. La chanteuse Alizée compte beaucoup pour elle.

Elle a l'habitude d'être entourée d'hommes et vit de sa passion, "sa meilleure thérapie." Elle a côtoyé les plateaux de cinéma et des émissions rassemblant des millions de téléspectateurs. Elle a d'ailleurs l'habitude des votes et des éliminations. Elle a une double nationalité mais pas la française ! Elle a reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière, n'étant toutefois "pas encore si vieille que ça". Elle a dit avoir remporté de nombreuses médailles et avoir foulé les plus grandes scènes de France. L'année 2005 a changé sa vie.

Indices des images tirées du Papillon

Une carte 2 de coeur, des bougies, le mot "French", un totem de Koh-Lanta qui lui rappelle de bons souvenirs et un masque représentant Denis Brogniart. Le panneau 8125 km, un bouquet de mariée, un avion, la chanson Moi lolita d'Alizée, un champignon avec des numéros dessus, des bonnets de ski, la neige et la montagne. Camille Combal. Son costume est orné de fleurs de lys. Le papillon a gagné plusieurs coupes et médailles et détient un record en France. Des patins à roulettes et le drapeau de l'Espagne, Top Ten.

Lien avec un enquêteur

Le Papillon a travaillé pour la même série qu'Anggun. Ce qui pourrait correspondre à la série de téléfilms Coup de foudre à..., Denitsa Ikonomova ayant été coach sur le tournage. Le Papillon a confié avoir passé "pas mal de soirées" avec Karine Ferri.