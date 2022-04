Mask Singer 3, la 2ème star internationale démasquée : qui se cachait dans le costume du Cowboy ?

Les téléspectateurs pensaient en avoir fini avec le côté international de cette saison 3 de Mask Singer. Il n'en était rien ! Ce vendredi 29 avril, les enquêteurs que sont Anggun, Alessandra Sublet, Kev Adams et Jarry ont découvert qu'ils allaient devoir identifier une nouvelle star mondiale sous un costume : celui du Cowboy. A l'image de celui de l'actrice espagnole Itziar Ituno (alias Raquel Murillo et Lisbonne dans La Casa de Papel) en 2020 dans le personnage de la ballerine, le costume du Cowboy était lui aussi recouvert de miroirs de la tête aux pieds.

La fine équipe de Mask Singer n'avait qu'un magnéto indices et une seule prestation vocale pour découvrir la star internationale dissimulée à l'intérieur du Cowboy. Dans les premières images de l'épisode de ce 29 avril dévoilées sur les réseaux sociaux de l'émission, les soupçons des enquêteurs se portaient notamment sur l'acteur Jim Carrey, Hugh Grant, Robbie Williams, James Blunt ou encore Ed Sheeran. Avaient-ils raison ? La personnalité internationale déguisée en Cowboy n'était autre que Seal ! Sa prestation de With or Without you de U2 a d'ailleurs bouleversé Anggun, en larmes à la fin de la chanson !

Encore une fois, les indices étaient nombreux pour mettre tout le monde sur la voie : dans son magnéto indices, le Cowboy a révélé avoir "une longue carrière", "être grand garçon", "sensible et romantique" malgré son statut de "sex-symbol". Il compte pas moins de 6 bandes-originales de films, dont celle de Batman For Ever avec Kiss from a rose, pour laquelle il a été récompensé par plusieurs prix dont un Grammy Awards. Une photo de Freddy Mercury, leader du groupe Queen, est apparue dans son portrait, en lien avec le concert donné en hommage à l'artiste en 1992. Touche-à-tout, il a indiqué avoir été rendu célèbre pour ses talents dans la chanson. Il a été coach dans l'édition australienne de The Voice. Une figurine de la reine Elizabeth II laissait présager une nationalité britannique. Seal est né à Paddington en Angleterre.

Il révélait également ne pas avoir "toujours été à l'aise avec son physique". Seal souffre d'un lupus, maladie qu'il avait évoquée en 2017 : "Vous savez, il y a un vieux proverbe qui dit que les cicatrices sont comme des tatouages mais avec des histoires plus inintéressantes. Donc, les miennes proviennent d'une maladie, qui s'appelle le lupus. C'est un lupus discoïde que j'ai contracté quand j'avais 23 ans. Ce qui au début était difficile pour moi est devenu ma signature." La perruque rousse faisait référence à Mylène Farmer avec qui il a chanté sur le titre Les mots.

Le vendredi 8 avril, la première star internationale, cachée sous le costume de la Coccinelle, avait bluffé tout le monde. C'est l'immense comédienne Teri Hatcher qui avait fait l'honneur de participer à l'émission. Sa prestation sur le titre Feeling Good de Nina Simone avait semé le trouble. Mais de nombreux indices avaient finalement mené sur la voie de la série à succès Desperate Housewives, dans laquelle elle a interprété le personnage de Susan Mayer durant 8 saisons.