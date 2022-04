Mask Singer 3, la star internationale démasquée : qui se cachait dans le costume de Coccinelle ?

Le deuxième épisode de Mask Singer diffusé vendredi 8 avril 2022 était un rendez-vous immanquable ! Et pour cause, une star internationale a rejoint l'émission le temps d'une seule et unique soirée. Elle était hors compétition. La saison dernière déjà, la production du jeu avait réussi à faire participer l'actrice espagnole Itziar Ituño (alias Raquel Murillo alias Lisbonne dans La Casa de Papel) dans un costume de Ballerine en diamants.

Cette fois-ci, c'est une personnalité venue tout droit des États-Unis qui s'est prêtée au jeu. Et pas des moindres ! Dans un costume de Coccinelle, après avoir interprété le titre Feeling Good de Nina Simone, elle s'est fait démasquer par les enquêteurs Alessandra Sublet, Jarry, Kev Adams et Anggun. Le public a alors pu découvrir qu'il s'agissait de... Teri Hatcher !

Tous les indices menaient bien sûr à la star américaine, à commencer par les magnétos la mettant en avant avec ses amies. Il fallait alors comprendre qu'elle avait joué dans une célèbre série chorale, à savoir Desperate Housewives. Teri Hatcher a en effet interprété le rôle de Susan Mayer, et ce pendant huit ans. Ce chiffre, elle l'avait justement inscrit au rouge à lèvres sur un miroir. La Coccinelle a fait un autre clin d'oeil à la série populaire en faisant brûler ses toasts et en apportant un gratin de pâtes à son entourage. Ainsi, elle faisait référence aux macaronis de Susan, "le seul plat qu'elle sache cuisiner et qu'elle ne réussissait pas toujours", d'après Mary-Alice Young dans le premier épisode de la série. Enfin, elle a révélé avoir remporté un Golden Globe en 2005 pour le titre de "meilleure actrice dans une série télévisée musicale ou comique". Un prix qu'on lui a attribué pour Desperate Housewives.

À noter que Teri Hatcher est également très connue pour avoir prêté ses traits à Loïs Lane dans la série Loïs et Clark dans les années 1990. La comédienne de 57 ans s'était également illustrée dans Demain ne meurt jamais sorti en 1997, en tant que James Bond Girl de Pierce Brosnan.

C'est avec beaucoup de plaisir que Teri Hatcher a accepté de participer à la version française de Mask Singer, dans le secret le plus total. Très excitée de pouvoir enfin raconter son expérience, elle a posté une courte vidéo des coulisses de sa préparation et transformation en Coccinelle sur Instagram.