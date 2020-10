Mask Singer : Qui est la star internationale Itziar Ituño (La Casa de Papel) ?

Le deuxième numéro de Mask Singer valait le coup d'oeil samedi 24 octobre 2020. Alors que la compétition continuait pour tous les candidats masqués, une star internationale se cachait sous l'un des costumes. En tenue de danseuse tout en diamants, elle a fait le show en reprenant le titre Million Reasons de Lady Gaga le temps d'une soirée exceptionnelle. Après avoir laissé le temps à Jarry, Kev Adams, Alessandra Sublet et Anggun de mener l'enquête, elle a été démasquée en milieu d'émission. Et il s'agissait de... Itziar Ituño, qui n'est autre que l'interprète de Raquel Murillo, aka Lisbonne, dans la série espagnole phénomène La Casa de Papel. Son bel accent espagnol n'avait d'ailleurs pas trompé Jarry lequel avait réussi à deviner le nom de la comédienne.

Sa présence a semble-t-il ravi les membres du jury ainsi que les internautes. Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à avoir salué sa performance sur scène, mais aussi à avoir reconnu le coup de maître de TF1. "Trop contente que ce soit elle !", "Franchement c'est excellent", "J'ai tellement adoré", peut-on lire entre autres sur Twitter.

Itziar Ituño comédienne et rockeuse

À 46 ans, Itziar Ituño a une carrière bien remplie à son actif. Outre son rôle de policière reconvertie en braqueuse au côté du Professeur dans La Casa de Papel, elle a longtemps fait ses preuves au théâtre ainsi qu'au cinéma. En 2014, elle est même à l'affiche du filme Loreak, nommé aux Oscars. C'est toutefois à la télévision qu'elle se fait connaître dans son pays, notamment grâce à la série Goenkale, dans laquelle elle joue Nekane Beitia, de 2008 à 2015. Deux ans plus tard, elle connaît la consécration avec la série La Casa de Papel. En plus de ses rôles au cinéma, ses apparitions à la télévision et au théâtre, l'actrice est également chanteuse dans trois groupes : Dangiliske (groupe de folk basque), EZ3 et INGOT (groupe de rock chantant en basque biscayen), dont elle est aussi parolière.

Côté coeur, Itziar partage depuis deux ans la vie du musicien Roberto Awanari, un Péruvien rencontré lors d'un voyage en Amazonie. Ils jouent d'ailleurs ensemble au sein du groupe de rock métal INGOT. Roberto y tient le clavier et co-écrit avec elle certaines de leurs chansons.

L'actrice espagnole ne faisait pas partie des douze célébrités en compétition pendant cette deuxième saison de Mask Singer. Elle n'était toutefois pas la seule à faire tomber le masque samedi soir. L'identité des deux perroquets a aussi été révélée. Il s'agissait des frères Bogdanoff, Igor et Grichka.