Mask Singer - Star internationale : Tous les indices décryptés

Evénement dans la deuxième émission de Mask Singer 2020, diffusée samedi 24 octobre. Pour la première fois, une star internationale a été recrutée pour faire le show dans l'émission. Elle n'est apparue que lors de cette soirée et a été démasquée en milieu d'émission. Mais qui se cache derrière ce costume de danseuse tout en diamants ? Alessandra Sublet, Jarry, Kev Adams et Anggun ont mené l'enquête !

Indices du portrait de la star internationale

La star internationale dit : "Bonsoir la France, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous ce soir, de chanter sur la scène de Mask Singer. Pourtant, j'ai déjà été invitée dans plein d'endroits différents. J'ai répondu à des interviews dans le monde entier. J'ai rencontré des fans venant des quatre coins de la planète. J'ai chanté dans deux groupes. J'ai joué dans plusieurs langues et même dans un film nommé aux Oscars. Si ma carrière a commencé il y a longtemps, elle a explosé en 2017. Le succès, je ne l'ai pas volé. Et ça prouve bien qu'on a tout le droit à une seconde chance. Et vous savez le plus fou ? Malgré les millions de fans, les records battus et les centaines de millions de téléspectateurs, je ne suis pas made in Hollywood. Je suis venue en voisine. Derrière ce costume, c'est difficile de me reconnaître, même si le masque n'est pas inhabituel. Avec mes camarades depuis cinq ans, nous évoluons costumés et masqués. Et en parlant de costume, j'ai choisi celui-ci parce que je faisais de la danse quand j'étais petite. Je n'ai pas beaucoup réfléchi contrairement à mon personnage qui lui réfléchi beaucoup. Alors qui suis-je ? Je vais vous donner un dernier indice. Venez avec moi et braquons une banque."

L'avis des Enquêteurs : Après avoir entendu son interprétation sur Million Reasons de Lady Gaga, Jarry a misé sur Kylie Minogue, Anggun sur Shakira, Alessandra Sublet sur Lady Gaga et Kev Adams sur Eva Longoria. Après le deuxième magnéto indice, ils ont fait de nouvelles suppositions. Anggun a proposé Violetta, Kev Adams a misé sur l'actrice qui joue Tokyo dans la Casa de Papel (Ursula Corbero) et Jarry sur Lisbonne de la même série (Itziar Ituño).

Les questions du jury à la Ballerine : "Etes-vous plus connue en tant qu'actrice ou en tant que chanteuse ?". La star a répondu : "En tant qu'actrice." Autre question, est-elle connue pour un film ou une série et elle a répondu en espagnol pour une série.

Indices tirés des images de la star internationale

La star apparaît sur un bateau mouche, à Paris. Les gardes du corps tenaient plusieurs drapeaux dont Portugais, Espagnol et Coréen. La Ballerine chante avec un micro, ses gardes du corps dessinent une maison avec un soleil, les chiffres 5 et 2 s'affichent et l'un des gardes du corps jouent avec des boules représentant la terre et se fait maquiller les moustaches de Dali. On voit une carte avec pointé la ville de Rio, des petites maison en origami et la Ballerine qui est sous une pluie de billets. On voit aussi un ballon gonflable.

Il était temps pour la star internationale de se démasquer. Et il s'agissait de... Itziar Ituño.