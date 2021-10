Teri Hatcher et James Denton : le couple de Desperate Housewives se retrouve pour un projet fou !

La dernière scène qu'ils ont jouée ensemble a traumatisé des générations de sérievores. De 2004 à 2012, Teri Hatcher et James Denton ont incarné Susan Mayer et Mike Delfino, l'un des couples les plus iconiques de Wisteria Lane dans Desperate housewives... jusqu'à - spoiler ! - que la mort les sépare. Saison 8, épisode 16, notre homme à tout faire favori se fait tuer, par balle, devant son domicile, dans les bras de sa chère et tendre. Et si la douleur est encore profonde pour tout le monde, 9 ans plus tard, voilà une nouvelle qui devrait aider à faire passer la pilule.

Teri Hatcher et James Denton s'apprêtent effectivement à jouer ensemble à nouveau. Et pas dans n'importe quoi... dans un téléfilm de Noël, oui messieurs dames ! Comme elle l'a annoncé sur les réseaux sociaux, la comédienne, ancienne partenaire d'Eva Longoria, Marcia Cross et Felicity Huffman, va reprendre du service et tourner dans A kiss before Christmas, Un baiser avant Noël, pour la chaîne américaine Hallmark. Pas très étonnant qu'elle ait été choisie puisque le producteur de ce projet n'est autre que l'ancien interprète de Mike Delfino.