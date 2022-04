Mask Singer saison 3 : la Tigresse éliminée et démasquée, le jury complètement sous le choc

Tout le jury de Mask Singer est tombé de sa chaise vendredi 8 avril 2022, sur TF1. Alessandra Sublet, Anggun, Kev Adams et Jarry étaient persuadés d'avoir trouvé la personnalité se cachant sous le magnifique costume de la Tigresse, mais tous ont eu faux sur toute la ligne.

Lors du deuxième épisode de Mask Singer diffusé sur la première chaîne, la Tigresse était opposée à l'Arbre et malgré une interprétation réussie de Tu m'oublieras, le tube de Larusso, elle n'a pas été choisie par le jury et le public. La Tigresse s'est ainsi retrouvée en ballottage avec trois autres personnages : le Cochon, le Cerf et le Papillon. Et c'est finalement elle, à la fin de la soirée, qui a été éliminée et qui a dû se démasquer.

Et quelle n'a pas été la surprise du jury et des téléspectateurs de découvrir que la Tigresse n'était en réalité pas du tout une femme et encore moins Chantal Ladesou. L'intégralité du jury mais aussi Camille Combal étaient persuadés de l'avoir trouvée, ce qui paraissait effectivement pour le moins évident avec la voix rauque de l'humoriste et comédienne, reconnaissable parmi tant d'autres. Sous le costume de la Tigresse se cachait en réalité un homme, imitateur et humoriste : Marc-Antoine Le Bret.

La stupéfaction a été totalement lorsque celui a retiré son masque. Alessandra Sublet, qui vient d'annoncer qu'elle arrêtait définitivement l'animation télé pour se consacrer exclusivement à la comédie, n'en a pas cru ses yeux, lâchant un simple : "Mais non !". "Comment on s'est fait avoir de ouf", a de son côté déclaré Camille Combal.

En participant à la saison 3 de Mask Singer, Marc-Antoine Le Bret avait un projet bien précis : changer de voix à chacune de ses prestations. Le mari de Marie-Ange Casta n'en aura finalement pas eu le temps...

Marc-Antoine Le Bret rejoint la liste des éliminés de la saison 3 de Mask Singer déjà composée de l'ancien nageur Alain Bernard et la navigatrice Maud Fontenoy, tous les deux démasqués la semaine dernière, lors du lancement de l'émission.

Ce deuxième numéro de la saison 3 de Mask Singer a attiré 3,73 millions de téléspectateurs, permettant à TF1 de se classer en deuxième position, derrière France 2 qui proposait sa série à succès Capitaine Marleau. La part d'audience s'élève à 21,0% sur l'ensemble du public. Sur la cible des FRDA-50, TF1 est large leader avec 39,1%.