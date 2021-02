Marie-Ange Casta mariée à Marc-Antoine Le Bret : elle se montre enfin dans sa robe, sublime

Bientôt deux ans que Marie-Ange Casta et Marc-Antoine Le Bret se sont mariés. Cette union, l'actrice et mannequin de 30 ans et l'humoriste de 35 ans l'ont souhaitée extrêmement discrète. C'est en Corse, à Lumio, que le couple s'était dit oui, en présence de Laetitia Casta, la grande soeur de Marie-Ange, et de son mari Louis Garrel. A l'époque Marie-Ange Casta et Marc-Antoine Le Bret n'avaient dévoilé aucune photo de leur mariage et voilà que près de deux ans après, madame Le Bret a sauté la pas !

Par surprise, sans que l'on s'y attende, la sublime jeune femme s'est enfin montrée dans sa robe de mariée dimanche 21 février 2021. Cette envie de partager une photo souvenir de cet instant magique de sa vie privée est intervenue alors que Marie-Ange Casta répondait à des questions dans sa story Instagram. Une personne lui a demandé si elle était mariée et c'st alors qu'elle n'a pas seulement répondu : "Oui je lui suis". Elle a choisi d'accompagner sa réponse avec une photo d'elle dans sa robe de mariée.

Le jour de son mariage avec Marc-Antoine Le Bret, Marie-Ange Casta portait une création blanche, comme le veut la tradition, aux manches bouffantes et qui laissait ses épaules dénudées. Tout simplement magnifique. Ses longs cheveux étaient relevés, sans aucun doute coiffés en chignon. Sur cette photo traduisant tout son bonheur, la jeune mariée se trouve sur une plage, avec des musiciens derrière elle. Jusqu'à présent, Marie-Ange Casta n'avait montrer que pour seule preuve de son mariage son alliance. Une nouvelle étape, et une grande !, a été franchie en ce mois de février.

Et Marie-Ange Casta ne s'est pas arrêtée là ! Alors qu'une autre personne lui a demandé ce qui la faisait craqué, l'actrice a répondu en publiant une photo de son mari avec leur petit dernier (ou petite dernière). Le couple a accueilli un deuxième enfant il y a quelques mois, sans que l'on ne connaisse son prénom, ni même son sexe. Ce bébé a en tout cas fait de leur fille Catalina, née en 2013, une grande soeur.

Cette photo de Marc-Antoine Le Bret est récente puisque l'humoriste en a également publié une sur sa page Facebook pas plus tard qu'hier, pour souhaiter un "bon week-end" à sa communauté. L'heureux papa, masqué, portait le même manteau et la même écharpe que sur la photo partagée par sa femme.