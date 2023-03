Marie-Ange Casta et Marc-Antoine Le Bret : Rare photo de leur fille, le couple s'offre une belle journée en famille

Le rêve d'une vie c'est l'amour. C'est ce que chante, en tout cas, la jeune Cendrillon dans le dessin animé adapté du conte classique par les studios Disney. Le lundi 27 mars 2023, Marc-Antoine Le Bret a fait de ce joli rêve une réalité en se rendant, avec sa douce, au parc d'attraction Disneyland Paris. Pour le prouver, l'humoriste et imitateur a partagé sur son compte Instagram une vidéo sur laquelle il effectue une danse romanesque avec son épouse Marie-Ange Casta devant le célèbre château de la Belle au Bois Dormant.

Promenade magique en famille

Les tourtereaux s'étaient-ils rendus à Marne-la-Vallée à deux ? Difficile à dire. Ils ont en tout cas très vite retrouvés le reste de la famille pour se lancer dans une petite promenade. Sur les réseaux sociaux, toujours, on peut constater que Marie-Ange Casta a partagé un moment de complicité, quelques heures plus tard, avec ses deux enfants. Sa fille Catalina, née en 2012 d'une précédente relation, ainsi que sa petite dernière, qu'elle a eue avec Marc-Antoine Le Bret durant l'année 2020 - on ignore toujours son prénom. Les fillettes ont craqué pour un chien rencontré sur leur passage, un adorable chiot teckel à poils longs. "Mini chien = mini pipi", écrit papa en publiant une photographie de l'animal.

Un couple à la vie à la scène

Marc-Antoine Le Bret et Marie-Ange Casta se sont mariés en Corse le 15 juin 2019 et ont su conserver depuis, semble-t-il, une petite étincelle de magie dans leur couple. Après l'effort... le réconfort. Juste avant de se rendre à Disneyland Paris, le comédien de 37 ans montait sur les planches du Théâtre Pierre Cravey à la Teste-de-Buch, près d'Arcachon, dans le département de la Gironde, pour la 30e date de son spectacle intitulé Solo - mis en scène par sa femme Marie-Ange Casta, puisqu'ils forment un couple à la ville comme à la scène. Repassage, répétitions... il a tout dévoilé sur son compte Instagram avant d'aller faire rire petits et grands. Il donnera, ensuite, une représentation au Centre Culturel de Huy en Belgique le vendredi 31 mars 2023. Show must go on !