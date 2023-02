Marie-Ange Casta et Marc-Antoine Le Bret : Leurs filles ont "beaucoup de caractère", l'humoriste balance !

Elles sont sans doute son meilleur public ! Seul en scène pour ses spectacles, Marc-Antoine Le Bret (37 ans) est soutenu dans sa vie privée par un trio féminin imparable : sa femme, la comédienne et mannequin Marie-Ange Casta, sa belle-fille Catalina (10 ans) et sa cadette, née en 2020. Une petite famille soudée... mais remuante ! En effet, comme l'humoriste l'a confié à nos confrères de Paris Match, les deux fillettes savent parfaitement ce qu'elles veulent.

Parlant d'elles comme "trop marrantes", il ne le cache pas : elles ont "beaucoup de caractère" ! "Le mélange corse-breton !", selon lui, puisqu'il est originaire de Saint-Brieuc et sa femme de l'île de Beauté. Et que ce soit avec l'aînée, issue d'une première union de son épouse mais qu'il considère comme sa fille, ou avec la cadette, il ne résiste pas longtemps : "Je dis un peu oui à tout...", révèle-t-il à nos confrères.

Et les deux fillettes vont pouvoir le voir en spectacle : comme il l'a confié, les deux soeurs et sa femme, qui l'a mis en scène et est toujours d'une grande aide seront présentes "quelques week-ends". Une découverte qui n'en sera pas vraiment une pour la plus grande, qui l'a déjà vu sur scène. Mieux, elle est montée sur scène avec lui à la fin du spectacle, un moment inoubliable pour elle comme pour lui.

"Ce serait terrible"

"J'étais hyper content qu'elle vienne, je voulais lui montrer un beau théâtre à Paris. Elle était très fière, juste à côté de ma mère en face et je la voyais pendant tout le spectacle", a-t-il raconté, particulièrement heureux. "Elle est venue direct alors qu'avant elle me disait qu'elle ne savait pas si elle allait venir. Je lui avais dit 'tu fais comme tu veux, si tu ne veux pas il n'y a pas de problème', même si je pensais qu'au fond elle en avait envie. C'était vraiment trop mignon".

Une belle complicité essentielle pour Marc-Antoine Le Bret, qui a commencé ses représentations il y a déjà trois semaines au Théâtre Dejazets à Paris, et qui fait tout pour trouver l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. "On privilégie toujours la famille. Je ne veux surtout pas avoir la frustration de me dire que mes filles ne m'ont pas vu, ce serait terrible", a-t-il cependant assuré. "Je ne veux pas tout mettre dans ma carrière pour délaisser ma famille. Pour l'instant on s'organise très bien", a-t-il finalement rassuré. Un spectacle qui s'annonce également plutôt émouvant : orphelin de son papa depuis mars 2022, il lui a dédié son show.