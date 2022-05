Marie-Ange Casta maman protectrice : rares confidences sur l'éducation de ses deux filles

Je suis une maman qui communique beaucoup

"Je me demande très souvent si ma présence, mon intervention est pertinente, ou si je dois les laisser faire leurs expériences, soulève-t-elle, toutefois. Je suis une maman qui communique beaucoup et qui est très à l'écoute. J'essaie de les laisser vivre leur vie sans les étouffer. Je suis là quand elles en ont besoin, s'il y a une difficulté, pour les guider, si elles ont un doute, et pour les rattraper quand il y a un loupé, car il y en a forcément ! Mais ces ratés sont importants pour se construire." Marie-Ange Casta est maman de deux enfants. Mariée à l'humoriste Marc-Antoine Le Bret - récemment vu dans l'émission Mask Singer - depuis juin 2019, elle a récemment accueilli un second bébé, en 2020.