Marie-Ange Casta : Rare photo de famille avec son époux Marc-Antoine Le Bret et leurs deux enfants !

2022 est définitivement l'année de tous les possibles. Alors qu'elle protège faroucheusement sa vie privée et qu'elle n'évoque jamais ni son mariage ni sa vie de famille - sauf cas exceptionnel -, Marie-Ange Casta a accepté de faire d'une pierre deux coups en prenant la pose avec son mari... et leurs deux enfants. C'est Marc-Antoine Le Bret, sa chère moitié, qui a partagé ce cliché bourré de tendresse et de discrétion le 1er janvier. Sur cette photographie, on aperçoit quatre silhouettes, certes, mais deux visages sont masqués, deux autres protégés par des émojis.

Je ne voulais pas avoir le regard des gens sur moi

"Bonne année" écrit simplement l'humoriste et imitateur. Décidément, les amoureux égrainent les informations au compte-gouttes. Marie-Ange Casta, pas fan des confessions intimes, prend toujours le temps de la réflexion avant d'annoncer une grande nouvelle. Elle avait par exemple attendu que sa fille aînée, Catalina, ait deux ans avant de dévoiler qu'elle était maman. "C'est très égoïste, expliquait-elle alors. J'avais envie de vivre ce moment pour moi. J'étais jeune et je ne voulais pas avoir de questions, je ne voulais pas avoir le regard des gens sur moi pendant ma grossesse. J'étais dans une bulle et je ne voulais pas en sortir."