Marie-Ange Casta révèle comment elle a rencontré son mari Marc-Antoine Le Bret

Tout en partageant une photo de sa grossesse cachée, elle explique avoir réussi à arrêter de fumer en tombant enceinte. Dans les colonnes du Journal des Femmes, Marie-Ange Casta décrivait en 2019 sa grossesse comme un moment "bouleversant et merveilleux". Celle qui était tombée enceinte relativement tôt - à 23 ans - se rappelait de cette "responsabilité". "J'ai eu envie de me dépasser, d'être quelqu'un de bien quand j'étais enceinte. J'ai eu envie que ma fille soit fière de moi, fière de la personne que je suis. Mais il n'y a pas une seule manière de vivre une grossesse et il y a mille façons d'être maman", confiait-elle.

Aujourd'hui, Marc-Antoine Le Bret et Marie-Ange Casta continuent de préserver l'intimité de leurs enfants. Le mannequin avait attendu deux années avant de révéler l'existence de sa fille. "C'est très égoïste. J'avais envie de vivre ce moment pour moi. J'étais jeune et je ne voulais pas avoir de questions, je ne voulais pas avoir le regard des gens sur moi pendant ma grossesse. J'étais dans une bulle et je ne voulais pas en sortir", avait-elle expliqué.