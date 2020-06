Marie-Ange Casta mariée à Marc-Antoine Le Bret : elle dévoile son alliance

Le 15 juin 2019, Marie-Ange Casta épousait Marc-Antoine Le Bret. Un mariage surprise célébré en Corse et révélé dans la presse people. Le mot "surprise" est plus que bien choisi : on ignorait non seulement leurs fiançailles, mais aussi leur relation. L'actrice de 29 ans et l'humoriste s'étaient unis à Lumio, un petit village de Haute-Corse.

Très discrets sur leur belle idylle, Marc-Antoine Le Bret et Marie-Ange Casta n'avaient rien partagé de leur intimité sur les réseaux sociaux. Il a fallu en réalité attendre une année et leurs noces de coton pour voir la jeune femme dévoiler sur Instagram une photo de son alliance, qui semble être composée d'or et de cristaux. "15 Juin 2019", écrit-elle simplement en légende, en taguant son mari.