Marie-Ange Casta maman : la femme de Marc-Antoine Le Bret poste une photo !

Marie-Ange Casta est devenue maman une seconde fois. L'actrice, mannequin et styliste a surpris ses abonnés en postant la photo d'un bébé sur Instagram, dimanche 8 novembre 2020. En légende, elle a écrit un message révélant à ses 53 000 followers qu'elle a accueilli un nouvel enfant dans sa vie.

Postant l'image de pieds de bébé, la jeune femme âgée de 30 ans a écrit en légende : "1 mois de toi." Un tendre message accompagné d'un émoji représentant un ourson. Le cliché a été pris à Paris et, dans les commentaires, on peut voir que l'humoriste et imitateur Marc-Antoine Le Bret, âgé de 35 ans a répondu. "De nous", a-t-il précisé. En effet, les deux artistes vivent une belle et très discrète histoire d'amour. On avait appris leur mariage, en Corse, en juin 2019. Mais les amoureux ne se montrent jamais ensemble et se tiennent éloignés des mondanités. Pour vivre heureux, vivons cachés....

Marie-Ange Casta, soeur cadette de Laetitia Casta, n'a toutefois pas donné plus de détails sur ce bébé né en octobre 2020. Difficile de savoir s'il s'agit d'un petit garçon ou d'une petite fille puisqu'elle avait opté pour un body unisexe sur la photo dévoilée. L'heureuse maman a déjà une grande fille prénommée Catalina, née en 2013. Là encore, elle avait à l'époque gardé le silence sur l'identité du papa. "Si Catalina n'était pas prévue, elle était plus que désirée", avait-elle seulement bien voulu déclarer au magazine Milk, alors qu'elle faisait la couverture avec sa fille.

Outre ses activités dans la mode comme mannequin et styliste, Marie-Ange Casta est également comédienne. Au cinéma, on a ainsi pu la voir dans Des vents contraires, Ouvert la nuit ou Celle que vous croyez.

Toutes nos félicitations aux heureux parents.