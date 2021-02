Laetitia Casta : Rare photo avec Marie-Ange et Jean-Baptiste, ce frère très discret

Dans la famille Casta, nous demandons le frère : Jean-Baptiste ! Contrairement à ses deux célèbres soeurs, ce dernier vit loin des caméras et tapis rouges. Ce mystérieux grand frère, l'aînée de la fratrie, a donc fait une apparition remarquée sur le compte Instagram de Marie-Ange Casta. Le temps d'une session questions/réponses avec ses abonnés, dimanche 21 février 2021, la comédienne et jeune maman a partagé une photo d'enfance sur laquelle elle apparaît entourée de sa tribu.

Interrogée par un internaute sur sa famille, l'actrice de 30 ans s'est contentée de répondre en image, en dévoilant une photo souvenir. Un cliché de vacances sur lequel elle prend la pose, petite fille, entourée de sa grande soeur Laetitia Casta et de son grand frère Jean-Baptiste. Peut-être cette photo a-t-elle été prise en Normandie, où le frère et ses soeurs ont grandi, avec leur mère normande Line Blin ? A moins qu'elle ne soit un souvenir de vacances en Corse, l'île natale de leur père Dominique Casta ?

"J'étais la petite dernière de la famille et donc la plus gâtée, Marie-Ange Casta avait-elle confié à Madame Figaro, en 2013. Mon frère Jean-Baptiste et ma soeur Laetitia ont respectivement quatorze et douze ans de plus que moi. Gamine, ils me protégeaient, je dormais même dans leur lit !"