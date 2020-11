Marie-Ange Casta maman : la femme de Marc-Antoine Le Bret poste une photo de sa grossesse secrète

A seulement 30 ans, Marie-Ange Casta est déjà maman de deux têtes blondes. L'actrice et mannequin, qui a révélé tardivement la naissance de son deuxième enfant, a une nouvelle fois régalé ses abonnés sur Instagram avec une photo inédite.

Ce lundi 23 novembre, Marie-Ange Casta était visiblement d'humeur nostalgique, le temps automnal et le reconfinement n'aidant clairement pas à garder le moral. Alors elle en a profité pour poster une photo inédite tirée de ses archives personnelles, prise au cours de l'été passé. L'occasion de la découvrir pour la première fois enceinte pendant sa seconde grossesse, dont seuls ses proches étaient au courant. "Souvenir de cet été", a-t-elle simplement commenté en légende. Une photo prise en Bretagne, région dont est originaire son mari, le populaire imitateur et humoriste Marc-Antoine Le Bret (35 ans). Le couple s'était marié en Corse en juin 2019. Sur cette photo, Marie-Ange Casta prend la pose dans un pantalon ample, pull sur le dos et bob sur la tête, affichant un beau baby bump bien avancé.

Ce n'est que le 8 novembre que la soeur de Laetitia Casta a révélé avoir accouché de son second enfant. En légende d'une photo représentant les pieds de son bébé, elle écrivait alors : "1 mois de toi". De toute évidence bébé est donc né en octobre dernier. Les abonnés de la belle maman ont cru comprendre qu'elle avait accueilli une petite fille mais celle-ci n'a pas confirmé ni donné le moindre détail sur cet enfant.

L'heureuse maman, que l'on a pu voir au cinéma dans les films Des vents contraires, Ouvert la nuit ou Celle que vous croyez aime cultiver la discrétion. Ainsi, si l'on sait que Marie-Ange Casta est déjà la maman d'une grande fille prénommée Catalina, née en 2013, on ne sait rien de l'identité du papa... Elle se garde bien également de l'afficher sur les réseaux sociaux.