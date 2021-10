Marie-Ange Casta fan de son mari "tellement cool" : elle valide l'humour de Marc-Antoine Le Bret

On dit que les hommes drôles auraient plus de chance de faire succomber les femmes. Est-ce que c'est ce qui a plu à Marie-Ange Casta quand elle a rencontré Marc-Antoine Le Bret ? Sans doute un peu ! La jolie mannequin écoute régulièrement son mari à l'antenne et semble beaucoup rire de ses blagues et de son talent d'imitateur.

Ce vendredi 22 octobre 2021, Marc-Antoine Le Bret était comme chaque matin sur Europe 1 - station qui a signé un gros chèque à un autre humoriste, Nicolas Canteloup, pour le faire partir - pour sa chronique dans l'émission Culture Médias. Il y présente la story de l'invité du jour et elle était consacrée cette fois à Arnaud Tsamere. Fidèle à ses habitudes, il a alors emprunté les voix de personnages célèbres comme Franck Dubosc, Elie Semoun ou Raphaël Mezrahi. Des imitations qui ont fait pleurer de rire Arnaud Tsamère mais aussi Marie-Ange Casta visiblement derrière son poste.

Dans la story de son compte Instagram, la jeune femme âgée de 31 ans a partagé une vidéo de son amoureux dans le studio d'Europe 1 et, en légende, elle écrit : "Tellement cool." Un agréable compliment accompagné d'un petit émoji coeur laissant deviner tout l'amour et l'admiration qu'elle porte à Marc-Antoine.