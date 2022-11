Marie-Ange Casta mariée à Marc-Antoine Le Bret : rares images de leur adorable petite fille

Marie-Ange Casta, à l'affiche ce lundi soir sur France 3 dans le film Celle que vous croyez, file le parfait amour avec l'imitateur Marc-Antoine Le Bret depuis quelques années. En janvier 2021, alors qu'elle s'était prêtée au jeu des questions-réponses avec ses fans via Instagram, l'actrice de 32 ans en disait un peu plus sur leur rencontre. "Comment as-tu connu Marc-Antoine ?", lui avait-on demandé, ce à quoi elle avait répondu, avec une photo à l'appui : "Il m'a invité à son spectacle".

Et depuis que leurs regards se sont croisés, ils sont inséparables. Les deux tourtereaux se sont mariés le 15 juin 2019, à Lumio, en Corse, avant d'accueillir leur premier enfant en commun en 2020. La comédienne était déjà maman d'une petite Catalina, née en 2013 d'une première histoire d'amour. Deux adorables petites filles, pour qui la soeur de Laetitia Casta essaie tant bien que mal d'être "une maman cool", comme elle l'expliquait en mai dernier dans les pages de Télé 7 jours. "Je suis une maman qui communique beaucoup et qui est très à l'écoute. Je suis là quand elles en ont besoin, s'il y a une difficulté, pour les guider, si elles ont un doute, et pour les rattraper quand il y a un loupé, car il y en a forcément ! Mais ces ratés sont importants pour se construire", avait-elle ajouté lors de cet entretien.

Une famille discrète

En revanche, malgré ces confidences, le couple reste très discret sur sa vie privée et c'est pour cette raison qu'il est très rare de voir l'un d'entre eux s'emparer de ses réseaux sociaux pour partager des photos de leur famille. Mais ce cliché a tout de même le mérite d'exister puisque le 1er janvier dernier, à l'occasion du Nouvel An, l'imitateur publiait une adorable photo de lui-même avec les trois femmes de sa vie sur son compte Instagram tout en dissimulant le visage des enfants avec des emojis et en souhaitant une bonne année à ses fans.