Alessandra Sublet arrête l'animation télé : "Cette fois, c'est définitif"

Alessandra Sublet ne sera plus l'animatrice et comme elle le dit : "Cette fois, c'est définitif." La star de TF1, débarquée en 2015, a annoncé quitter le groupe dans les pages du Parisien. Une décision qui met un terme à sept ans de collaboration et surtout à sa carrière d'animatrice : "Je quitte mon costume d'animatrice télé. À TF1, ça ne les a pas surpris tant que ça. En décembre, Ara Aprikian [patron des programmes de TF1, ndlr] et moi avons eu une conversation. Je lui avais dit mon envie de tenter de nouvelles aventures. J'ai d'ailleurs toujours eu son soutien et je suis attachée à cette chaîne. Quand je fais un choix, c'est qu'il est mûrement réfléchi. Aucun argument ne pouvait me faire changer d'avis."

Si elle fait une croix sur son poste de présentatrice télé, Alessandra Sublet ne va pas se tourner les pouces pour autant. Après avoir expérimenté la comédie dans Handi Gang, téléfilm sur le handicap bientôt diffusé sur TF1, elle souhaite désormais s'y consacrer à plein temps : "Sur le tournage cet été, j'ai ressenti beaucoup de choses. Ce nouveau défi m'a fait vibrer. Ensuite, je me suis demandé si j'éprouvais encore autant de plaisir sur un plateau télé. À 45 ans, je ne peux pas continuer l'animation si mon coeur bat moins fort. Je préfère prendre un vrai risque pour tenter des projets différents. J'ai le soutien du père de mes enfants qui est producteur de films (Clément Miserez) et de Pierre-Antoine Capton avec qui on a lancé C à vous. S'ils m'avaient dit Aless, laisse tomber, tu es nulle, ça aurait été différent. À l'inverse, ils m'ont dit Peut-être que tu devrais essayer. Et comme je ne fais jamais les choses à moitié, j'ai foncé."

Alessandra Sublet sera-t-elle à la hauteur des attentes du public dans le métier d'actrice ? L'animatrice ne se met pas plus la pression que cela : "Je sais que je suis attendue au tournant, qu'il y a déjà plein de comédiennes talentueuses. Je pense simplement être crédible, déclare-t-elle. Après, est-ce que je suis une bonne actrice ? Aux téléspectateurs de juger. J'ai l'habitude de prendre des risques et de devoir faire mes preuves. Parfois, je reçois une bonne gifle. D'autres fois, ça marche. Ça ne changera pas ma motivation à jouer des personnages différents."

Passée par le groupe M6 pendant deux ans, Alessandra Sublet s'était tournée vers le service public en intégrant le groupe France Télévisions à partir de 2009. Une expérience au cours de laquelle elle a peaufiné ses talents d'animatrice de programmes de variétés : Victoires de la musique, Sidaction, Téléthon et surtout C à Vous, la présentatrice avait soufflé un vent de fraîcheur sur le groupe. Outre la télévision, Alessandra Sublet est aussi passée par la case radio pour animer des émissions sur France Inter et Europe 1. Après six ans de bons et loyaux services, la maman de Charlie et Alphonse a retrouvé le privé et en intégrant le groupe TF1.

Alessandra Sublet s'est vite imposée comme une star de la chaîne en débarquant en 2015. Si Camille Combal a lui aussi hérité de nombreux programmes, l'animatrice n'était pas en reste. Quelques semaines après son arrivée, TF1 lui a confié l'animation de ses 30 ans. Elle a hérité l'année suivante du show d'ouverture de l'Euro 2016. En parallèle, l'animatrice de 45 ans a réalisé un portrait documentaire sur la star de football Antoine Griezmann. Dès 2018, elle est devenue le binôme de l'imitateur Nicolas Canteloup dans l'émission C Canteloup diffusée chaque soir juste avant les primes. Elle a également animé Stars à nu, Duos mystères, nouveau concept musical et a remplacé Laurence Boccolini à la tête du Grand concours des animateurs. En 2019, elle a fait partie du jury de Mask Singer aux côtés d'Anggun, Jarry et Kev Adams avant d'annoncer qu'elle céderait sa place à la saison prochaine. Ce choix prend désormais tout son sens.